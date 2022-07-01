Донецк, , 10:08 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки были ранены семь человек, включая одного ребёнка. Об этом 1 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе ребёнка (мальчика) 2010 г. р., в Кировском районе Донецка, Александровке, Горловке, Новониколаевке и Ясиноватой», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также при обстрелах получили повреждения 34 домостроения и 11 объектов гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА REGNUM, ранее датский телеканал tv2. dk сообщил, что в эстонской Нарве местные жители поддерживают спецоперацию на Украине, а в случае вооруженного конфликта Москвы и Таллина встанут на сторону России.