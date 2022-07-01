Мосальск, Калужская область, 1 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. 80-й годовщине подвига бойцов спецотряда «Особые» ОМСБОН НКВД СССР, погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками, было посвящено торжественное мероприятие состоявшееся 30 июня деревне Барсуки Мосальского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Пресс-служба управления ФСБ России по Калужской области Мемориал на месте последнего боя отряда «Особые»

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР была сформирована в 1941 году в Москве. Перед подразделениями бригады стояли задачи по разведке тыла противника, выявлению планов командования немецкой армии. Ядром бригады стали работники центрального аппарата, преподаватели и курсанты Центральной школы НКВД и Высшей пограничной школы. Спецназ НКВД перешел линию фронта в районе калужского города Киров весной 1942 года и действовал в тылу немецко-фашистских захватчиков до конца июня 1942 года. За три месяца «Особые» пустили под откос 24 вражеских эшелона, уничтожили около 2600 гитлеровских солдат и офицеров, прервали движение на различных участках железнодорожного пути, вывели из строя связь противника. Отряды перевели через линию фронта в расположение советских войск более четырехсот окруженцев и партизан, оказали помощь питанием, связью, вооружением.

26 июня 1942 года сводный отряд под командованием майора Петра Коровина, состоявший к тому времени из 120 бойцов — спецназовцев и примкнувших к ним окруженцев — вышел в район юго-западнее города Юхнова. Утром 30 июня отряд Коровина, сосредоточившись в лесу непосредственно у немецких позиций, был обнаружен противником, завязался бой, командир отряда принял решение идти на прорыв. По свидетельствам выживших военнослужащих, бой сводного отряда продолжался около шести часов под перекрёстным обстрелом. В результате значительная часть бойцов погибла, около 30 тяжело раненных попали в плен, в том числе командир. Достоверные сведения о гибели отряда были получены от самого майора Коровина, которому удалось сбежать из плена. Освободившись, он продолжил воевать в составе партизанских соединений.

30 июня 2018 года в Юхновском районе Калужской области на месте последнего боя отряда «Особые» в память о павших воинах был открыт памятный знак, где ежегодно проходят мероприятия, посвященные подвигу бойцов отряда особого назначения.