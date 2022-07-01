Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Свердловской области врач-реаниматолог уехал в колонию на пять лет. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, пишут СМИ.

Суд Kurse.ru

По данным Е1.ru, мужчина, страдающий после перенесённого инсульта недержанием мочи, справлял малую нужду под деревом в кустах. В этот момент его заметили девочки возрастом семь и девять лет. Они же заявили, что якобы этот же гражданин уже ранее был в таком виде на улице, а потом его увезли на машине. Следователь решила, что речь идёт о насильственных действиях сексуального характера, и вменила ему два эпизода.

Мужчина не признал вины в совершении этого преступления и попытался всё объяснить, но суд назначил ему пять лет колонии. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верхней Пышме на основе показаний других девочек убили мужчину. Девочки заявили, что он якобы приставал к ним. Потом они признались, что пошутили, но было уже поздно.