Курган, , 10:04 — REGNUM В Кургане завершено расследование уголовного дела о превышении полномочий бывшей руководительнице больницей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следствием установлено, что руководитель медучреждения давала главному бухгалтеру указания о премировании ряда сотрудников за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Однако стимулирующие выплаты возвращались главному врачу и расходовались на её усмотрение. Медикам причинён ущерб на сумму около ста тысяч рублей.

Бывшему главному врачу больницы предъявлено обвинение по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело направлено в суд.