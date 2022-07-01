Курган, 1 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Кургане завершено расследование уголовного дела о превышении полномочий бывшей руководительнице больницей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Следствием установлено, что руководитель медучреждения давала главному бухгалтеру указания о премировании ряда сотрудников за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Однако стимулирующие выплаты возвращались главному врачу и расходовались на её усмотрение. Медикам причинён ущерб на сумму около ста тысяч рублей.

Бывшему главному врачу больницы предъявлено обвинение по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело направлено в суд.