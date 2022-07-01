Москва, , 10:04 — REGNUM Потребительское поведение в России стало очень избирательным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Покупателей нет

«Внутренний спрос в РФ пока продолжит падать, — сказал он. — К сожалению, реальные располагаемые доходы корректируются в сторону уменьшения. За последние месяцы модели потребительского поведения довольно сильно изменились. Оно стало очень избирательным и больше зависит от цены. Всё это — фактор продолжающегося падения спроса. Не думаю при этом, что далее падение будет сильным. Внутренний спрос и так уже упал до низких значений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что внутренний спрос в РФ оживет не раньше III квартала 2022 года.

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