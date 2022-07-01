Москва, 1 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Москве в новом голосовании проекта «Активный гражданин» горожане выберут территорию для наименования площади в честь Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщается на портале мэра столицы.

Lug-info.com ЛНР

Для голосования предлагает четыре варианта. Первый вариант — Площадью Луганской Народной Республики предлагается назвать участок вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат.

Второй вариант — территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, третий вариант — вдоль Большого Ржевского переулка около улицы Малая Молчановка. Четвертый вариант — участники опроса доверят решение этого вопроса специалистам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что площадь, где расположено здание посольства США в Москве, стала носить название Площадь Донецкой Народной Республики.

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