Донецк, , 10:02 — REGNUM Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 9:15 боевики открыли огонь с позиций в посёлке Новгородское. По Новобахмутовке выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под огонь украинской армии попал город Ясиноватая.