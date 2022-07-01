Донецк, 1 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 9:15 боевики открыли огонь с позиций в посёлке Новгородское. По Новобахмутовке выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под огонь украинской армии попал город Ясиноватая.