Магас, , 10:02 — REGNUM В Ингушетии вынесен приговор 70-летнему жителю села Нестеровское Сунженского района. Мужчину признали виновным в совершении убийства 56-летнего односельчанина и отправили в колонию строгого режима на семь лет, сообщили 1 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, конфликт со смертельным исходом произошел 7 ноября 2021 года. Двое мужчин поссорились, как сообщали местные блогеры и ряд СМИ, из-за шума. Один из соседей вечером работал на тракторе в районе улицы Первомайская. А другому это не понравилось.

На этой почве произошел конфликт, в результате которого старший из его участников достал нож и ударил им в область грудной клетки своего оппонента. Тот скончался на месте происшествия.

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