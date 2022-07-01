Москва, 1 июля 2022, 10:02 — REGNUM Падение российского ВВП замедлится к осени 2022 года, но не прекратится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ВВП России
ВВП России
Investprofit.info

«Пока российская экономика не смогла ударными темпами выполнить планы по импортозамещению и наладить логистические цепочки, ВВП продолжит падать, — сказал он. — И падение до конца года будет составлять не менее 1% в месяц. К осени оно, скорее всего, замедлится, но не прекратится. Общее падение к концу года при таких условиях вряд ли составит менее 8%. Слишком непросто восстановить логистику, контакты с бизнес-партнёрами за рубежом, а также обеспечить внутренний спрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ситуация в экономике РФ пока выглядит намного лучше, чем предсказывалось ранее.

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