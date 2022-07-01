Москва, , 10:02 — REGNUM Падение российского ВВП замедлится к осени 2022 года, но не прекратится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ВВП России Investprofit.info

«Пока российская экономика не смогла ударными темпами выполнить планы по импортозамещению и наладить логистические цепочки, ВВП продолжит падать, — сказал он. — И падение до конца года будет составлять не менее 1% в месяц. К осени оно, скорее всего, замедлится, но не прекратится. Общее падение к концу года при таких условиях вряд ли составит менее 8%. Слишком непросто восстановить логистику, контакты с бизнес-партнёрами за рубежом, а также обеспечить внутренний спрос».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ситуация в экономике РФ пока выглядит намного лучше, чем предсказывалось ранее.

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