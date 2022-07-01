Иркутск, 1 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Глава Иркутской области Игорь Кобзев официально опроверг слухи о своём вероятном уходе с должности и переходе на работу в федеральные структуры. В своем телеграм-канале 1 июля он напомнил, что его руководить Приангарьем назначил российский президент Владимир Путин:

Kremlin.ru Игорь Кобзев

«Выиграв выборы, по сути, я заключил пятилетний контракт с жителями Иркутской области, согласно которому должен выполнить все данные обещания и поставленные, в том числе президентом, задачи. Два года — ничтожно малый срок, чтобы подводить итоги. Поэтому и уходить куда-то, не выполнив обещанное, не планирую.

С министром МЧС Александром Вячеславовичем Куренковым у нас сложились доверительные хорошие отношения. Но это вовсе не значит, что за спиной у жителей Иркутской области я веду какие-то переговоры. Попросил бы настоятельно СМИ и телеграмм-каналы перестать эксплуатировать эту тему и распространять слухи. Я работаю в Иркутской области. На благо жителей Иркутской области. И выполняю задачи, поставленные президентом, и напутствия жителей нашей области».

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Как сообщало ИА REGNUM, а досрочных выборах главы Приангарья врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам обработки более 95% протоколов набрал в свою поддержку 60,58% голосов. За него проголосовали 351 063 избирателя.

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