* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:59 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрезают у пленников части тел и затем расстреливают их со связанными руками. Об этом источники в уезде Лал-ва-Сарджангал афганской провинции Гор сообщили газете «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

На фотографиях, поступивших в газету, видны обезображенные трупы расстрелянных боевиками людей.

Следует отметить, что во время нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на дом Мохаммада Муради, бывшего командира народного восстания, он был убит вместе с семью другими людьми, в том числе двумя женщинами.

Говорят, что после этого боевики захватили несколько человек по обвинению в сотрудничестве с этим командиром и расстреляли их со связанными руками после издевательств.

Местные источники сообщают, что вид этих трупов просто шокирует. В самой группировке пока не дали комментариев.

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