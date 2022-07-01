Переволоцкий район, Оренбургская область, , 09:59 — REGNUM В Оренбургской области мужчине, применившему насилие к сотруднику полиции, ужесточили приговор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд

По данным ведомства, инцидент произошёл 1 февраля 2022 года на трассе села Радовка Переволоцкого района. Ранее судимый мужчина ударил полицейского, который находился при исполнении должностных обязанностей.

Суд первой инстанции назначил фигуранту уголовного дела штраф в размере 60 тыс. рублей. Однако гособвинение посчитало вердикт несправедливо мягким и подало апелляцию.

Областной суд изменил приговор, назначив оренбуржцу год лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.