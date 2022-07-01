Окинский район, Бурятия, , 09:59 — REGNUM В Бурятии по состоянию на конец 2021 года протяжённость всех автомобильных дорог составляла 14 869,3 км, в том числе 9401,4 км дорог с твёрдым покрытием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

В Бурятии размыло дорогу Скриншот со страницы группы «Аноним 03». Vk.com

Плотность автодорог с твёрдым покрытием в республике достигает 27 км на 1 тыс. кв. км территории, что более чем вдвое ниже среднероссийских показателей (65 км), но примерно на столько же выше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу (12 км).

«На конец 2021 года в Республике Бурятия доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не отвечающих нормативным требованиям, составила 51,7% (2020 г. — 51,9%), местного значения — 54,7% (2020 г. — 55,4%)», — добавили в службе статистики.

При этом наихудшее состояние дорог зафиксировано в Окинском районе, где 95,6% их не соответствует нормативам. Также крайне плохие дороги в Баргузинском (85%), Мухоршибирском (80,7%) и Северо-Байкальском (78,2%) районах. В столице региона Улан-Удэ 83% автодорог отвечают требованиям.