Южно-Сахалинск, , 09:58 — REGNUM Тренировку, в ходе которой было отработано отражение авиационного удара условного противника, провели расчёты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на острове Сахалин. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

«В ходе практической части тренировки по ПВО расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, сопровождению и классификации целей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что тренировка была закончена учебными пусками ракет, которыми были успешно уничтожены воздушные цели условного противника, передвигавшиеся на разной дальности и высоте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе учений экипажами противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России были отработаны в Японском море поиск и уничтожение подлодки условного противника.