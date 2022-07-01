Якутск, 1 июля 2022, 10:01 — REGNUM Возраст самолётов Ан-2, Ан-30 и вертолёта Ми-8, которые потерпели крушение в Якутии в июне, был более 30 лет. На это обратил внимание глава республики Айсен Николаев, выступая 30 июня на совещании по вопросу безопасности полётов, сообщило ИА SakhaDay.
Читайте также: В Якутии усилят мероприятия по обеспечению безопасности авиаполётов
Он призвал серьёзно относиться к обеспечению безопасности полётов и не перегружать воздушные суда. Сохранение жизней людей на борту воздушных судов во многом зависит от тех, кто находится на земле, в том числе от руководителей авиапредприятий, также подчеркнул Айсен Николаев.
Как сообщало ИА REGNUM, после трёх авиапроисшествий за десять дней глава Якутии Айсен Николаев распорядился обеспечить безопасность полётов. На совещании на эту тему 30 июня он собрал руководителей министерств, надзорных ведомств, авиакомпаний и аэропортов.