Якутск, 1 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Возраст самолётов Ан-2, Ан-30 и вертолёта Ми-8, которые потерпели крушение в Якутии в июне, был более 30 лет. На это обратил внимание глава республики Айсен Николаев, выступая 30 июня на совещании по вопросу безопасности полётов, сообщило ИА SakhaDay.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«Начиная с 21 июня, произошло третье авиационное происшествие. Безусловно, это вызывает вопросы с точки зрения обеспечения безопасности. К сожалению, авиационная техника у компаний устаревшая, это касается не только Якутии, но и других регионов. Все суда, которые попали в аварию, старше 30 лет», — отметил глава республики.

Он призвал серьёзно относиться к обеспечению безопасности полётов и не перегружать воздушные суда. Сохранение жизней людей на борту воздушных судов во многом зависит от тех, кто находится на земле, в том числе от руководителей авиапредприятий, также подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, после трёх авиапроисшествий за десять дней глава Якутии Айсен Николаев распорядился обеспечить безопасность полётов. На совещании на эту тему 30 июня он собрал руководителей министерств, надзорных ведомств, авиакомпаний и аэропортов.