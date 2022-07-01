Донецк, 1 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. По городу Ясиноватая Донецкой Народной Республики украинские войска выпустили десять ракет. Об этом 1 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

В 9:30 ВСУ совершили обстрел территории ДНР с позиций в Авдеевке. Всего выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ясиноватую обстреляли из ствольной артиллерии калибра 155 мм.