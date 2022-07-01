Москва, 1 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Новая редакция закона о частной охранной деятельности вводит новый порядок выдачи личной карточки охранника, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Охранник

Устанавливается, что обязательным требованием является наличие у охранников личной карточки охранника, выдаваемой им на период исполнения обязанностей, а реестр личных карточек охранника ведется руководителем охранной организации.

Образец личной карточки охранника, порядок её учета и выдачи, а также порядок ведения реестра, будет устанавливаться Росгвардией.

Законопроектом вводится новая категория частных охранников, оказывающих услуги по защите жизни и здоровья физических лиц, — телохранитель.

При этом для ужесточения оборота оружия, телохранители смогут использовать для исполнения своих функций исключительно служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения. Отдельный раздел законопроекта посвящен вопросам взаимодействия частных охранных структур и органов правопорядка в сфере охраны общественного порядка.