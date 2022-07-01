Уфа, 1 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Башкирии спасли девушку, которую сильным ветром на сапборде унесло далеко от берега. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

Сообщается, что вечером 30 июня спасатели Нуримановского района во время дежурства заметили девушку на сапборде, которая звала на помощь.

«В результате сильного ветра ее унесло далеко от базы отдыха. Самостоятельно доплыть обратно ей не удалось: кончились силы», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства доставили любительницу активного отдыха на берег.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе на озере спасли восьмилетнего ребенка.