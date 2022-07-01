Сеул, , 09:56 — REGNUM Почти половина экспортных компаний в Южной Кореи ожидают замедление темпов роста экспорта во втором полугодии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на агентство Mono Research.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса представителей 150 крупнейших экспортных компаний Южной Кореи, 44% представителей компаний считают, что темпы роста экспорта могут замедлиться.

На основе данного опроса эксперты агентства предположили, что во втором полугодии экспорт товаров из Южной Кореи вырастет лишь на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ожидается, что экспорт электротехники и электроники сократится на 3,8%, металлургии — на 2,9%, нефтехимии — на 1,1%. Однако экспорт автомобилей и автозапчастей вырастет на 0,8%, оборудования и техники - на 3,4%, судов - на 3,9%.

В качестве подтверждения прогноза о сокращении экспорта респонденты привели такие факторы, как ослабление конкурентоспособности в результате роста цен на сырьё и увеличение логистических расходов.

Те, кто прогнозирует рост экспорта, объяснили свою позицию такими факторами, как ослабление пандемии коронавируса, активизация мировой торговли, повышение ценовой конкурентоспособности в связи с ослаблением южнокорейской воны и рост экспортных цен на фоне высокой инфляции.