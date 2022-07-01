Сеул, 1 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Почти половина экспортных компаний в Южной Кореи ожидают замедление темпов роста экспорта во втором полугодии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на агентство Mono Research.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно результатам опроса представителей 150 крупнейших экспортных компаний Южной Кореи, 44% представителей компаний считают, что темпы роста экспорта могут замедлиться.

На основе данного опроса эксперты агентства предположили, что во втором полугодии экспорт товаров из Южной Кореи вырастет лишь на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ожидается, что экспорт электротехники и электроники сократится на 3,8%, металлургии — на 2,9%, нефтехимии — на 1,1%. Однако экспорт автомобилей и автозапчастей вырастет на 0,8%, оборудования и техники - на 3,4%, судов - на 3,9%.

В качестве подтверждения прогноза о сокращении экспорта респонденты привели такие факторы, как ослабление конкурентоспособности в результате роста цен на сырьё и увеличение логистических расходов.

Те, кто прогнозирует рост экспорта, объяснили свою позицию такими факторами, как ослабление пандемии коронавируса, активизация мировой торговли, повышение ценовой конкурентоспособности в связи с ослаблением южнокорейской воны и рост экспортных цен на фоне высокой инфляции.