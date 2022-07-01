Пенза, , 10:03 — REGNUM В Пензенской области проходит первенство России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.

Плавание на открытой воде Pxhere.com

Спортсмены в возрастных категориях 14-15 лет, 16-17 лет и 18-19 лет выступят на дистанциях 5 км, 7,5 км и 10 км, а также в эстафетах 4×1250 метров.

Первенство продлится до 2 июля. С 3 июля стартуют всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде среди мужчин и женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Пензенской области провели первенство России по прыжкам в воду.

Читайте также: Представительница России вошла в состав комиссии спортсменов FINA