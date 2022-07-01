В Пензенской области открыли первенство России по плаванию на открытой воде
Пенза, 1 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Пензенской области проходит первенство России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.
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Плавание на открытой воде
Спортсмены в возрастных категориях 14-15 лет, 16-17 лет и 18-19 лет выступят на дистанциях 5 км, 7,5 км и 10 км, а также в эстафетах 4×1250 метров.
Первенство продлится до 2 июля. С 3 июля стартуют всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде среди мужчин и женщин.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня в Пензенской области провели первенство России по прыжкам в воду.
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