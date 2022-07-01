Прага, 1 июля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Снижение инфляции станет приоритетом в работе Центрального банка Чехии, заявил новый председатель учреждения Чехии Алеш Михл, сообщается на сайте чешского финансового регулятора.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Глава организации выразил мнение, что рост стоимости вызван в основном внешними шоками, а значит, не касается денежно-кредитных операций. Михл отметил, что Центробанк будет поддерживать низкую и стабильную инфляцию путем регулирования процентной политики.

Вместе с тем он не стал раскрывать подробности дальнейших шагов учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр представил прогноз, согласно которому инфляция во Франции по итогам 2022 года составит около 5%.

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