Токио, , 09:53 — REGNUM Акции японских компаний Mitsui и Mitsubishi упали примерно на 5% 1 июля после того, как Россия приняла решение о создании новой компании для управления нефтегазовым проектом «Сахалин-2», согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным накануне 30 июня, как передает агентство Reuters.

Завод СПГ «Сахалин-2» Gazprom.ru

Новая компания возьмет на себя все права и обязанности Sakhalin Energy Investment Co, в которой чуть менее 50% акций принадлежат двум упомянутым компаниям и корпорации Shell.

Mitsui принадлежит 12,5% акций в проекте, Mitsubishi — 10%, а Shell владеет 27,5% минус одна акция. «Газпрому» принадлежат 50% плюс одна акция.

Япония ранее заявила, что не откажется от своих долей в проекте «Сахалин-2», который важен для ее энергетической безопасности, даже если ее попросят выйти из него.

«Сахалин-2» обеспечивает около 4% мирового рынка сжиженного природного газа.

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