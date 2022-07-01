Амурск, Хабаровский край, , 09:59 — REGNUM На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) 1 июля, в день 86-летия предприятия, заложили корпус многоцелевого сторожевого корабля проекта 20 385. Новому боевому кораблю присвоено наименование «Быстрый». Это уже третий корабль серии, строящейся сейчас на АСЗ для ВМФ России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

На заводе заложили корпус сторожевого корабля Правительство Хабаровского края

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Торжественную церемонию закладки провели в одном из доков стапельного цеха.

«Поздравляю вас с закладкой корвета «Быстрый». По словам президента России Владимира Путина, сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. И эти корветы — тому подтверждение. Дальневосточные рубежи будут под надёжной охраной. Уверена, мы не только сохраним славные традиции кораблестроения, но и увеличим наш вклад в мощь военно-морского флота России», — сказала первый зампредседателя правительства Хабаровского края Мария Авилова.

Закладную доску на новый корабль установили командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц и генеральный директор Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков. По морской традиции закладная секция корабля была освящена по православному церковному обряду.

«Быстрый» предназначен для борьбы с надводными целями и подводными лодками противника. Он отличается многофункциональностью, компактностью и малозаметностью, а также высоким уровнем автоматизации корабельных систем. Планируется, что корабль вступит в строй в июле 2025 года.

Отмечается, что на заводе идёт строительство еще двух кораблей такого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков в рамках международного форума «Судостроение в Арктике» в Архангельске заявил о рассмотрении возможности строительства еще одной крупнотоннажной верфи в России.