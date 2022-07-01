Париж, 1 июля 2022, 09:53 — REGNUM Национальная ассамблея Франции рассмотрит долгожданный законопроект «О чрезвычайных мерах по защите покупательной способности» 18 июля, сообщает Le Figaro.
Закон позволит сохранить покупательную способность жителей Франции, пострадавших от инфляции.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн выступит с общим политическим заявлением 6 июля перед парламентом, в 15:00 в Национальной ассамблее, а затем в 21:00 в Сенате. Вопрос о вотуме доверия еще не решен.
Первым текстом, рассмотренным Ассамблеей на внеочередной сессии, станет законопроект о здравоохранении, который представят депутатам 11 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, избранный после отставки Лорана Вокие в 2019 году, Кристиан Жакоб объявил об уходе из партии «Республиканцы».
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