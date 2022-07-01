Париж, 1 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Франции рассмотрит долгожданный законопроект «О чрезвычайных мерах по защите покупательной способности» 18 июля, сообщает Le Figaro.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

Закон позволит сохранить покупательную способность жителей Франции, пострадавших от инфляции.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн выступит с общим политическим заявлением 6 июля перед парламентом, в 15:00 в Национальной ассамблее, а затем в 21:00 в Сенате. Вопрос о вотуме доверия еще не решен.

Первым текстом, рассмотренным Ассамблеей на внеочередной сессии, станет законопроект о здравоохранении, который представят депутатам 11 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный после отставки Лорана Вокие в 2019 году, Кристиан Жакоб объявил об уходе из партии «Республиканцы».