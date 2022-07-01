Донецк, 1 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под огонь украинской армии попал город Ясиноватая. Об этом 1 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 9:15 боевики обстреляли с позиций в Авдеевке город Ясиноватая. Всего выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка и Ясиноватой.