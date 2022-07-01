Владивосток, , 09:51 — REGNUM В ходе учений в Японском море экипажами противолодочных самолетов Ту-142М3 Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России были отработаны поиск и уничтожение подлодки условного противника. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дальний противолодочный самолёт Ту-142 Defenseimagery.mil

«Экипажи двух противолодочных самолётов Ту-142М3 выполнили учебно-тренировочные полёты над акваторией Японского моря с отработкой задач по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что самолёты взлетели с запасного аэродрома в Приморье и во время полеты ими были применены радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения с систематизацией и анализом полученной от них информации.

Кроме того, отмечается, что на одном из полигонов боевой подготовки экипажи Ту-142М3 нашли подводную лодку условного противника, а также классифицировали субмарину и отследили её действия.

«После выполнения поисковых задач, экипажи отработали алгоритм её уничтожения с заходом на цель, имитируя применение противолодочного оружия», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Япония и США 29 июня провели совместные учения ВВС над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.