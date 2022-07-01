Спасский район, Рязанская область, 1 июля 2022, 10:00 — REGNUM Состояние наплавного моста через Оку в Спасском районе Рязанской области требует полной замены понтонов. Об этом в социальных сетях по итогам рабочей поездки в район 30 июня сообщил врио губернатора Павел Малков.
По словам руководителя региона, власти уже подали заявку на закупку новых секций и установку более современного наплавного сооружения. Этот вопрос планируется решить к 2024 году.
Понтонный мост связывает Спасск-Рязанский с федеральной трассой М5, транспортная нагрузка превышает тысячу машин в сутки.