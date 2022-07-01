Спасский район, Рязанская область, 1 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Состояние наплавного моста через Оку в Спасском районе Рязанской области требует полной замены понтонов. Об этом в социальных сетях по итогам рабочей поездки в район 30 июня сообщил врио губернатора Павел Малков.

Телеграм-канал Павла Малкова Наплавной мост

По словам руководителя региона, власти уже подали заявку на закупку новых секций и установку более современного наплавного сооружения. Этот вопрос планируется решить к 2024 году.

«Однако этого недостаточно. Жители просят рассмотреть вопрос строительства высоководного моста, чтобы сохранить транспортное сообщение даже в период ледохода. Поручил профильному ведомству проработать вопрос», — заверил врио губернатора.

Понтонный мост связывает Спасск-Рязанский с федеральной трассой М5, транспортная нагрузка превышает тысячу машин в сутки.