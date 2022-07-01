Турочакский район, Алтай, , 09:48 — REGNUM В Республике Алтай перед судом предстанет директор Турочакского лесничества по обвинению в получении взяток. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в декабре 2020 и ноябре–декабре 2021 годов он получил лесозаготовителя 200 тыс. рублей за заключение с подставными лицами договоров купли-продажи леса. Взяткодатель в результате получил право на заготовку новогодних елей.

«Исходя из достигнутой преступной договоренности в указанный период времени он сам самостоятельно выписывал на имя подставных лесозаготовителей квитанции формы ЛП-10 на отпуск новогодних елей в целях создания видимости законности их заготовки и перевозки до покупателей», — добавили в управлении.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы в ближайшее время направят в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее районный суд признал взяткодателя виновным, приговорив его к пяти годам условного лишения свободы со штрафом в размере 1,8 млн рублей.

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