Пермь, 1 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Перми 2 июля на центральном городском пляже пройдет I этап кубка России по аквабайку, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

permkrai.ru Аквабайк

Ожидается, что участниками соревнований станут свыше 80 участников из разных регионов России. В полноводной акватории Камы спортсмены будут состязаться в кольцевые гонках, слаломе, фристайле, гидрофлае. В соревнованиях примут участие и дети в возрасте 8-14 лет.

В краевом минспорта обратили внимание на то, что кроме соревновательной программы для зрителей подготовлена и развлекательная, в частности, конкурс «Мисс Бикини», танцевальный турнир, музыкальное сопровождение от кавер-группы «Avocado Jam».