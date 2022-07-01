Москва, , 09:47 — REGNUM Новую редакцию закона «О частной охранной деятельности» разработали депутаты Госдумы, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Законопроект устанавливает пять основных видов охранных услуг: защита жизни и здоровья; охрана объектов и имущества; обеспечение порядка при массовых мероприятиях; проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны; обеспечение режима на охраняемых объектах. Одновременно разрешается вести дополнительную профильную деятельность.

Снимаются существующие ограничения на создание филиалов охранных организаций — сейчас частная охранная организация, зарегистрированная в одном субъекте, не может создавать филиал в другом, рассказал Хинштейн в телеграм-канале.

Кроме того, вводится страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при оказании охранных услуг.

Также в новом законе предлагается прописать новую категорию частных охранников — «телохранитель». При этом пользоваться они смогут только оружием ограниченного поражения.

Отдельно прописывается механизм взаимодействия с государством в сфере охраны общественной безопасности и порядка.

Одновременно ужесточаются требования к учредителям и участникам ЧОО. Охранная деятельность — должна быть для них основным видом деятельности/местом работы.

Заодно принято решение разделить частных охранников и частных детективов.

«Поэтому из одного закона 1992 года мы делаем два: «О частной охранной…» и «О частной детективной деятельности». Второй — практически при этом не меняем», — рассказал Хинштейн.

В России зарегистрировано 17,5 тыс. частных охранных структур и свыше 670 тыс. квалифицированных охранников. Под их охраной находится более 1,4 млн объектов.

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