Уфа, , 09:54 — REGNUM Льготный режим по упрощенной и патентной системам налогообложения одобрили депутаты государственного собрания Башкирии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что некоторым предпринимателям республики намерены установить льготные условия по патентной и упрощенной системам налогообложения. Соответствующие законопроекты были рассмотрены депутатами в составе пакета документов, призванных смягчить влияние санкций на экономику республики.

«Изменения в региональные законы подготовлены в рамках реализации плана первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития Башкирии в условиях внешнего санкционного давления. Льготы по патентной и упрощенным системам налогообложения позволят предпринимателям сохранить бизнес и рабочие места сотрудников, а также минимизировать ущерб от санкций», — приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма региона Рустема Афзалова.

Отмечается, что бизнесменам Башкирии, которые применяют упрощенную систему налогообложения и работают в области информационных технологий, на три года предполагается уменьшить ставки: с 6% до 1% при объекте налогообложения «доходы», и с 15% до 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы». При этом необходимым условием является государственная аккредитация компании в Минцифры России.

«Льготный режим по патентной системе налогообложения подразумевает уменьшение размера потенциально возможного к получению годового дохода до 50% на срок с 1 января по 31 декабря 2022 года», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что этой мерой поддержки могут воспользоваться индивидуальные предприниматели в 15 видах предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система. Прежде всего, это оказание услуг жителям в сельской местности, социальная сфера. Сообщается, что законы вступят в силу после подписания их главой Башкирии Радием Хабировым.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приняли законы, направленные на поддержку экономики региона.

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