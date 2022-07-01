Пекин, 1 июля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Политическая власть в Гонконге должна оставаться в руках патриотов, заявил 1 июля председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Политическая власть должна быть в руках патриотов, это общее политическое правило в мире. Ни одна страна, ни один регион не допустят к власти непатриотические или даже предательские силы и деятелей или же изменников родины», — сказал он на торжественном мероприятии по случаю 25-летней годовщины возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в праздновании 25-летия возвращения под юрисдикцию Китая Гонконга, являвшегося британской колонией с 1841 года.

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