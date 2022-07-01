Благовещенск, 1 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Штраф в 30 тыс. рублей заплатит благовещенец, разместивший в своём аккаунте соцсетей очерняющую вооружённые силы РФ информацию. Мужчина свою вину не признал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе городского суда столицы Приамурья.

Штраф

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Мужчина выложил видеоматериал с изображением президента РФ, флагами Украины, видеофрагментами, снятыми во время проведения военной спецоперации ВС РФ на Украине и различными надписями. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Амурчанин заверил, что не имел на тот момент доступа к своему аккаунту, но подтвердить эту информацию не смог. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и наказал штрафом в 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница Амурского государственного университета Евгения Пайгина оштрафована за распространение студентам информации, дискредитирующей действия военнослужащих России. Свою вину женщина не признала.