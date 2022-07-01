Ярославль, 1 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Ярославской области осудят водителя, по вине которого в ДТП пострадал 11-летний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Суд

Авария произошла 10 сентября 2021 года. Водитель машины «Датсун» уснул за рулём.

«В районе остановки общественного транспорта «Фабрика» в деревне Кормилицино Ярославского района произвел столкновение с автомобилем «Хонда», движущимся впереди в попутном направлении, выехал за пределы проезжей части вправо на тротуар, где произвел наезд на опору дорожного знака, а затем на пешехода, мальчика 2010 года рождения, который находился рядом с остановкой общественного транспорта у пешеходного перехода и в момент ДТП собирался переходить дорогу», — рассказали в пресс-службе ярославской полиции.

Из-за столкновения мальчик получит травму ноги, которую определили как тяжкий вред здоровью. Мужчина свою вину признал полностью. Сейчас расследование завершено, а дело передано в суд для рассмотрения по существу.