Смоленск, , 09:43 — REGNUM Сотрудники и военнослужащие Росгвардии, выполнявшие служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции на территории Луганской области, вернулись в Смоленск 30 июня. Росгвардейцам устроили торжественную встречу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области.

Встреча росгвардейцев в Смоленске Пресс-служба администрации Смоленской области

Торжественная встреча росгвардейцев состоялась в Сквере воинов-интернационалистов. В ней приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский, главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Валерий Саржин, руководящий состав территориального органа, командиры спецподразделений, волонтеры, сослуживцы, друзья, родные и близкие.

Под звуки военного оркестра состоялось торжественное построение военнослужащих и сотрудников. Алексей Островский поздравил росгвардейцев с возвращением домой, поблагодарил их за мужество и героизм.

«Огромное человеческое спасибо вам за с честью и с достоинством выполненный воинский долг, за ваше мужество, проявленный героизм. Для всех нас это сейчас очень торжественный, трогательный и долгожданный час. Мы очень рады, что вы все вернулись домой здоровыми и живыми. Спасибо за то, что с риском для собственного здоровья и жизни спасали детей, стариков, всех без исключения жителей Донбасса, воевали за безопасность нашей страны, за её будущее», — сказал глава региона.

Сотрудникам так же вручили благодарственные письма от губернатора Смоленской области.

После отдыха в кругу семьи военнослужащие вернутся к повседневным служебным обязанностям.