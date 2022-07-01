В Смоленске торжественно встретили росгвардейцев — участников СВО
Смоленск, 1 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии, выполнявшие служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции на территории Луганской области, вернулись в Смоленск 30 июня. Росгвардейцам устроили торжественную встречу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области.
Торжественная встреча росгвардейцев состоялась в Сквере воинов-интернационалистов. В ней приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Островский, главный федеральный инспектор по Смоленской области Юрий Стрелецкий, начальник УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Валерий Саржин, руководящий состав территориального органа, командиры спецподразделений, волонтеры, сослуживцы, друзья, родные и близкие.
Под звуки военного оркестра состоялось торжественное построение военнослужащих и сотрудников. Алексей Островский поздравил росгвардейцев с возвращением домой, поблагодарил их за мужество и героизм.
Сотрудникам так же вручили благодарственные письма от губернатора Смоленской области.
После отдыха в кругу семьи военнослужащие вернутся к повседневным служебным обязанностям.