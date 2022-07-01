Абакан, , 09:43 — REGNUM Министерство здравоохранения Хакасии выразило соболезнования родным и близким главного врача Таштыпской районной больницы Юрия Мохова. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в республиканском минздраве, он ушёл из жизни 30 июня в возрасте 60 лет после непродолжительной болезни.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

Юрий Мохов посвятил медицине более 30 лет совей жизни. В 1988 году он окончил Красноярский государственный медицинский институт по специальности «стоматология». Трудовой путь начинал в поликлинике Черногорской центральной городской больницы, где работал стоматологом интерном. Затем трудился врачом-стоматологом терапевтом Матурской участковой больницы.

В июле 2019 года Юрия Мохова назначили исполняющим обязанности главного врача Таштыпской районной больницы. Через год он занял должность главврача медучреждения.

За многолетний и добросовестный труд награждён почётной грамотой минздрава Хакасии (2011 год) и почётной грамотой Таштыпской РБ.

Церемония прощания с Юрием Моховым пройдёт 2 июля возле административного корпуса Таштыпской районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Брянске ушла из жизни основатель и первый директор гимназии №1 Ольга Кравченко.

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