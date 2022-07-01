Ростов-на-Дону, 1 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Ключи от четырёх тракторов белорусского производства получили специалисты лесного хозяйства Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Партию техники передали лесоводам Ростовской области

Новая партия пополнит парк техники Ремонтненского, Каменского, Усть-Донецкого и Верхнедонского ГАУ «Лес». Машины куплены в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». До конца года предполагается приобрести востребованные культиватор и борону.

Donland.ru Партию техники передали лесоводам Ростовской области

Напомним, что в Ростовской области в 2022 году молодой лес будет высажен на площади 1700 гектаров. Увеличатся и объёмы выращивания стандартного посадочного материала — с 5,6 млн штук до 7,3 млн штук.