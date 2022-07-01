Ставрополье и РЖД подписали соглашение о пятилетнем сотрудничестве
Ставрополь, 1 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Ставропольский край и компания «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет действовать в течение пяти лет. В документе намечены перспективные направления деятельности в сфере пассажирских и грузовых перевозок. В частности, есть намерения расширять сеть маршрутов для пассажирских перевозок, в том числе речь идет о запуске электрички из аэропорта Минеральные Воды, сообщил 30 июня губернатор края Владимир Владимиров.
Кроме того, особо остановились стороны в ходе встречи на вопросе грузовых перевозок, в первую очередь на вопросе транспортировки зерна. Было отмечено, что в условиях санкций роль железных дорог возросла, в том числе и в связи с вопросом обеспечения продовольственной безопасности. В связи с этим было принято решение о создании рабочей группы совместно с «РЖД», которая будет решать вопросы обеспечения вагонами для перевозки зерна краевых сельхозпроизводителей.