Ставрополь, 1 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Ставропольский край и компания «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве, которое будет действовать в течение пяти лет. В документе намечены перспективные направления деятельности в сфере пассажирских и грузовых перевозок. В частности, есть намерения расширять сеть маршрутов для пассажирских перевозок, в том числе речь идет о запуске электрички из аэропорта Минеральные Воды, сообщил 30 июня губернатор края Владимир Владимиров.

Artem Svetlov Пассажирский состав РЖД

«В первую очередь, сделать электричку от аэропорта Минеральные Воды. Конечно, такой проект поможет сформировать новое лицо Ставрополья как «Ворот Кавказа». Уверен, что он будет востребован пассажирами. Техническая возможность построить ветку есть — нужно решить правовые вопросы и обеспечить инвестиционное финансирование. Всё решаемо, проект интересен и нам, и РЖД», — написал Владимиров в своем телеграм-канале по итогам встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.

Кроме того, особо остановились стороны в ходе встречи на вопросе грузовых перевозок, в первую очередь на вопросе транспортировки зерна. Было отмечено, что в условиях санкций роль железных дорог возросла, в том числе и в связи с вопросом обеспечения продовольственной безопасности. В связи с этим было принято решение о создании рабочей группы совместно с «РЖД», которая будет решать вопросы обеспечения вагонами для перевозки зерна краевых сельхозпроизводителей.