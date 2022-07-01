Бухарест, , 09:41 — REGNUM Один человек пострадал в результате крупного ДТП, произошедшего в районе населенного пункта Галац на юго-востоке Румынии неподалеку от румынско-молдавской границы. Об этом 1 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, инцидент произошел на шоссе межгосударственного значения N85, когда автомобильная цистерна, перевозившая сжиженный газ из Румынии на Украину, перевернулась на опасном участке дороги. В итоге водитель транспортного средства получил тяжелые ранения и был доставлен в окружную больницу.

Разгерметизации емкости нет. Проводится расследование обстоятельств аварии.