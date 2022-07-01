Бухарест, 1 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате крупного ДТП, произошедшего в районе населенного пункта Галац на юго-востоке Румынии неподалеку от румынско-молдавской границы. Об этом 1 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, инцидент произошел на шоссе межгосударственного значения N85, когда автомобильная цистерна, перевозившая сжиженный газ из Румынии на Украину, перевернулась на опасном участке дороги. В итоге водитель транспортного средства получил тяжелые ранения и был доставлен в окружную больницу.

Разгерметизации емкости нет. Проводится расследование обстоятельств аварии.