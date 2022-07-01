* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 09:39 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана сообщает, что 15 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты или ранены в ходе ожесточённых боестолкновений в районе Андараб провинции Баглан.

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В заявлении Фронта говорится, что десять боевиков радикальной группировки были убиты и ещё пятеро получили ранения в результате боёв с силами Фронта в местности Касайе-Тараш в долине Касан в Андарабе.

Тела двух боевиков до сих пор остаются на поле боя.

Немногим ранее местные источники в Андарабе сообщили о безуспешной атаке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу сил Фронта сопротивления.

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