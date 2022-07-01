Белгород, 1 июля 2022, 10:17 — REGNUM Средства на капитальный ремонт 12 школ выделило Министерство просвещения РФ для Белгородской области. Об этом 1 июля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В 2022 году в Белгороде за счёт областного бюджета капитально ремонтируют 12 школ и 10 детских садов, ещё 17 учебных заведений региона обновляют по программе Минпросвещения.
Новую субсидию Минпросвещения направят на капитальный ремонт школ в Новом Осколе, Губкине, Строителе, Красной Яруге, Мелихово, по две школы в Валуйках и Шебекинском горокруге, также отремонтируют три школы в Прохоровском районе.