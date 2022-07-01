Белгород, , 10:17 — REGNUM Средства на капитальный ремонт 12 школ выделило Министерство просвещения РФ для Белгородской области. Об этом 1 июля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2022 году в Белгороде за счёт областного бюджета капитально ремонтируют 12 школ и 10 детских садов, ещё 17 учебных заведений региона обновляют по программе Минпросвещения.

«Постараемся привлечь источники финансирования из бюджетов всех уровней для того, чтобы наши школы были современными, светлыми, просторными, чтобы они создавали дополнительную мотивацию для того, чтобы дети получали образование, становились сильными, профессиональными и уверенно шли по жизни. Будем и дальше работать в этом направлении», — отметил глава региона.

Новую субсидию Минпросвещения направят на капитальный ремонт школ в Новом Осколе, Губкине, Строителе, Красной Яруге, Мелихово, по две школы в Валуйках и Шебекинском горокруге, также отремонтируют три школы в Прохоровском районе.